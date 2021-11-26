Как живой! В Неаполе установили памятник Марадоне

В Неаполе открыли памятник Диего Марадоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Бронзовый памятник в натуральную величину временно установили перед городским стадионом, сообщил телеканал ABS-CBN News. Городские власти в дальнейшем определят, куда монумент будет перенесен.

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Автором статуи является скульптор Доменико Сепе. Церемонию открытия приурочили к годовщине смерти прославленного футболиста.

Кроме того, фаны Наполи провели поминальные акции в честь своего кумира по всему городу.

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Стоит отметить, что на церемонии открытия присутствовали сын футболиста Диего Армандо Марадона-младший и президент Наполи Аурелио Де Лаурентис.

Добавим, что Диего Марадоны остается культовым футболистом для неаполитанских болельщиков. В составе итальянского клуба аргентинец выступал с 1984 по 1991 год. За время выступлений в составе "партенопейцев" он дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок Италии, а также стал обладателем Кубка УЕФА (1988/89).

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Напомним, что 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет скончался Диего Армандо Марадона. Сообщалось, что он умер в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.