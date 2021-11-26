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Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
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Немов живий! У Неаполі встановили пам'ятник Марадоні

Сергій Шаховець
26 листопада, 16:52
У річницю смерті Марадони у Неаполі відбулася церемонія відкриття монумента легендарному футболісту

У Неаполі відкрили пам'ятник Дієго Марадоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Бронзовий пам'ятник у натуральну величину тимчасово встановили перед міським стадіоном, повідомив телеканал ABS-CBN News. Міська влада надалі визначить, куди монумент буде перенесено.

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Автором статуї є скульптор Доменіко Сепе. Церемонію відкриття приурочили до роковин смерті уславленого футболіста.

Крім того, фани Наполі провели поминальні акції на честь свого кумиру по всьому місту.

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Варто зазначити, що на церемонії відкриття були присутні син футболіста Дієго Армандо Марадона-молодший та президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс.

Додамо, що Дієго Марадони залишається культовим футболістом для неаполітанських уболівальників. У складі італійського клубу аргентинець виступав із 1984 по 1991 рік. За час виступів у складі "партенопейців" він двічі ставав чемпіоном Італії, вигравав Кубок та Суперкубок Італії, а також став володарем Кубка УЄФА (1988/89).

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Нагадаємо, що 25 листопада 2020 року у віці 60 років помер Дієго Армандо Марадона. Повідомлялося, що він помер у результаті гострого набряку легень, який був спричинений хронічною серцевою недостатністю.

/ Фото: Reuters