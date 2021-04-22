Как вы их сделали? Звездная жена украинского футболиста умилила снимком своих детей

Очаровательная супруга полузащитника Александрии Максима Третьякова Лиза признается, что хотела бы еще двоих малышей – если бы, конечно, не роды

Самая популярная из жен футболистов украинского чемпионата Лиза Третьякова, имеющая 267 тысяч подписчиков в Instagram, отметила месяц со дня рождения своего сыночка Даниэля.

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Супруга полузащитника Александрии Максима Третьякова опубликовала трогательное фото, на котором укутанного новорожденного мальчика держит в своих руках его старшая сестричка.

"Сабрина и Даниэль. Малышу сегодня ровно один месяц, а этой девушке уже пятый годик. Наши милые детки. Честно, я бы еще хотела как минимум двух деток родить, если бы, конечно же, не роды, бессонные ночи и эти 24/7: "Маа, давай играть"

"Р.S. Ну какой же он у нас нежный человечек получился, cогласны?" – написала в своем Instagram Лиза Третьякова

"Ангелы. Лиза, как вы сделали таких красивых детей?!" – умиляются в комментариях подписчики Третьяковой

Лиза Третьякова / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Лиза и Максим Третьяковы / Фото: Instagram

Ранее Лиза Третьякова рассказывала, что во время первых родов молила врачей ее убить – настолько дикой была боль.

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