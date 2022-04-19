Как Украине защититься от России: топ-идея по мотивам "Игры престолов" от тренера

Рустам Худжамов поддерживает строительство стены на границе с Россией

Украинское футбольное сообщество сплотилось вокруг помощи стране в войне против российских фашистов. Одним из активных защитников Украины в инфополе является экс-игрок Шахтера и сборной Украины Рустам Худжамов.

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Нынче бывший вратарь работает в тренерском штабе Полесья, а также часто высказывает свое мнение о россиянах. На днях Худжамов дал интервью Денисов TIME, в котором разнес соседнюю страну и призвал отгородиться от нее стеной.

"Га*вно там и свист в головах. Перекати-поле катится из одного уха в другое. И они потом говорят: "Почему вы нас ненавидите"? С*ка, та вас нужно убивать. Как только увидел эту курицу на паспорте – сразу нужно, чтобы летело по морде или автоматная очередь. Как с ними можно разговаривать? "Убивай, насилуй, вези мне там что-то...". Ну как это можно, бл*ха-муха... Нужно просто понимать, что это нелюди, с которыми нужно построить, как в фильме "Игра престолов", стену. Даже, когда они будут подыхать с голода, даже туда им не кинуть ни килограмма картошки. Хрен им.

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Мы живем сейчас в историческое время, когда все меняется. Когда, наконец-то, наступает историческая правда, которая была за нами. Сколько столетий было таких: убийства, набеги, присвоение истории, рабами нас пытались сделать. Наконец-то их нужно согнать туда в стойло и не впускать больше никогда. Построить стену не такую, как строил Сеня (Яценюк), что можно только футбольное поле закрыть и через нее пролезет все что хочешь, а построить настоящую стену и забыть про ту страну к хренам собачьим".

Данная идея не впервые звучит в нашем футболе. Ранее построить стену на границе с Россией предлагал наставник сборной Украины Александр Петраков.