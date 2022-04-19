Як Україні захиститись від Росії: топ-ідея за мотивами "Гри престолів" від тренера

Рустам Худжамов підтримує будівництво стіни на кордоні з Росією

Українська футбольна спільнота згуртувалась навколо допомоги країні у війні проти російських фашистів. Одним з активних захисників України в інфополі є ексгравець Шахтаря та збірної України Рустам Худжамов.

Читайте також: Ексворотар збірної України виніс вирок Росії

Реклама

Нині колишній воротар працює у тренерському штабі Полісся, а також часто висловлює свою думку про росіян. Днями Худжамов дав інтерв'ю Денисрв TIME, в якому розніс сусідню країну і закликав відгородитися від неї муром.

"Ла*йно там і свист у головах. Перекотиполе котиться з одного вуха в інше. І вони потім кажуть: "Чому ви нас ненавидите"? С*ка, та вас треба вбивати. Як тільки побачив цю курку на паспорті – відразу потрібно, щоб летіло по морді чи автоматна черга. Як з ними можна розмовляти? "Убивай, ґвалтуй, вези мені там щось...". Ну як це можна, бл*ха-муха... Потрібно просто розуміти, що це нелюди, з якими треба побудувати, як у фільмі "Гра престолів", стіну. Навіть коли вони подихатимуть з голоду, навіть туди їм не кинуть ані кілограма картоплі. Хрін їм.

Читайте також: "Стіна Яценюка" добудована – як Україна відгородилася від Росії

Ми живемо зараз в історичний час, коли все змінюється. Коли, нарешті, настає історична правда, яка була за нами. Скільки століть було таких: вбивства, набіги, присвоєння історії, рабами нас намагалися зробити. Нарешті їх треба зігнати туди в стійло і не впускати більше ніколи. Побудувати стіну не таку, як будував Сеня (Яценюк), що можна тільки футбольне поле закрити і через неї пролізе все що хочеш, а побудувати справжню стіну й забути про ту країну до хріну собачого".

Ця ідея не вперше звучить у нашому футболі. Раніше побудувати стіну на кордоні з Росією пропонував наставник збірної України Олександр Петраков.