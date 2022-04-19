Страна рабов и дебилов. Экс-вратарь сборной Украины вынес приговор России

Страна-агрессор позиционирует себя, как ведущее государство в мире, а на практике жители Оркостана остались в каменном веке

Население России живет в нищете, но мечтает о покорении мира / Фото: Коллаж: Сегодня

Тренер вратарей Полесья Рустам Худжамов резко высказался о путинской России, претендующей на мировое господство. Страна не может обеспечить нормальными бытовыми условиями свое население, зато учит жить соседние государства.

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"Как может страна, где есть природные ископаемые, все, что угодно, которое могло бы стать ведущей страной в мире, производить только оружие? И они гордятся тем, что делают то, что может убивать. Посмотрите страны, где есть газ, нефть. Посмотрите на Норвегию, ОАЭ, Катар. Я понимаю, что там территории не такие, как у России. Россияне оправдывают президента и всех остальных, что они воруют, что так нужно. Бл**ь, это страна рабов и дебилов.

/ Фото: Getty Images

Как в 21-м веке у тебя нет интернета, даже чтобы посмотреть, что есть унитаз, а не дыра в земле? Я точно знаю, что они ходят на реку, чтобы стирать свое белье. Как это возможно в 21-м веке? У вас нефти и газа прямо по яйца, а вы ничего не можете сделать в своей стране. Приходите к нам убивать, чтобы отнять телефон. Это дикари, еще живущие в 12-м веке", – сказал Худжамов в интервью каналу Футбол 1/2/3.

Вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов / Фото: ФК Мариуполь

Ранее знаменитый голкипер не сдержал эмоций после снимков из Бучи и заявил, что намерен лично уничтожать биомассу из России. Худжамов призвал к созданию организации по примеру Моссада для уничтожения российских военных преступников.

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В Буче людей хоронили прямо во дворах / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

А экс-форвард Шахтера Руслан Фомин рассказал о зверствах рашистов в Мариуполе. Российские преступники устроили геноцид украинцев в приморском городе.