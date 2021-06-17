Как Украина мстила Северной Македонии за кровь Шевченко. Забивали Сидорчук и Селя

С сегодняшним соперником по Евро-2020 наша сборная ранее встречалась четыре раза: в товарищеских матчах не могла выиграть, а в официальных побеждала

Сергей Сидорчук

В четверг подопечные Андрея Шевченко проведут второй поединок на чемпионате Европы. На нашем сайте стартовал онлайн Украина – Северная Македония. Игра начнется в столице Румынии в 16:00.

Ранее соперники четыре раза встречались между собой: дважды в товарищеских встречах, дважды – в официальных. Осенью 2003-го и весной 2004-го команда Олега Блохина не смогла справиться с балканцами. Дома сыграли 0:0, а на забитом стадионе в Скопье уступили 0:1.

В сезоне 2002/2003 Шевченко в составе Милана выиграл Лигу чемпионов, а в конце 2004 года завоевал "Золотой мяч". Тогда в столице Македонии фанаты его просто разрывали, высвобождать приходилось полиции. Однако на поле к нему не очень уважительно отнеслись. Тогда македонцы выбили Шевченко два зуба.

Наш звездный футболист с разбитым до крови лицом покинул поле в конце первого тайма, а рефери Милан Караджич из Сербии и Черногории даже не назначил штрафной.

Состав украинцев в том скандальном матче выглядел следующим образом: Шовковский, Парфенов, Русол, Чечер, Симоненко (Матюхин, 46), Тимощук, Гусев (Ребров, 46), Рыкун, Назаренко (Калиниченко, 81), Ротань, Шевченко (Косырин, 46). .Запасные: Рева, Шершун, Мизин, Пуканыч, Езерский.

Отомстить неуступчивому сопернику "сине-желтые" смогли лишь в отборочном цикле чемпионата Европы-2016. Осенью 2014-го команда Михаила Фоменко победила дома со счетом 1:0. Единственный мяч забил Сергей Сидорчук с передачи Андрея Ярмоленко в добавленное к первому тайму время. Судье же пришлось показать аж девять желтых карточек.

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В 2015 году наши в гостях сломили сопротивление македонцев во втором тайме – 2:0. Евгений Селезнев реализовал пенальти, а Артем Кравец с передачи Руслана Ротаня на 87-й минуте добил оппонентов.

Все предыдущие "свидания" подводят к тому, что легкой прогулки теперь уже у парней Андрея Шевченко не будет.

Тем временем итальянский клуб торгуется с Динамо за сборника, который не признает ошибки в матче с Нидерландами.

Смотрите обзор первого матча Украины на Евро-2020: