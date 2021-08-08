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Как погас олимпийский огонь: видео самого грустного момента Игр

8 августа, 17:02

Олег Люлька

Огонь, горевший на летних Олимпийских играх в Токио в течение 17 дней – начиная с 23 июля – сегодня погас. Смотрите, как происходило это действо

Олимпийский огонь Игр в Токио / Фото: Reuters

В воскресенье, 8 августа, закрылась Олимпиада в Токио, медальный зачет которой выиграли США.

Украина с 19 наградами, из которых лишь одна золотая, заняла 44 место. Это наш худший результат на летних Играх за время независимости.

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Смотрите самый грустный момент Игр – как погас олимпийский огонь:

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Источник: Сегодня|Спорт

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