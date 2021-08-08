Як згас олімпійський вогонь: відео найсумнішого моменту Ігор

Олімпійський вогонь Ігор у Токіо / Фото: Reuters
У неділю, 8 серпня, закрилася Олімпіада в Токіо, медальний залік якої виграли США.
Україна з 19 нагородами, з яких лише одна золота, посіла 44-у сходинку. Це наш найгірший результат на літніх Іграх за часи незалежності.
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Дивіться найсумніший момент Ігор – як згас олімпійський вогонь:
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