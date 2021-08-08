Як згас олімпійський вогонь: відео найсумнішого моменту Ігор

Вогонь, що горів на літніх Олімпійських іграх в Токіо протягом 17 днів – починаючи з 23 липня – сьогодні згас. Дивіться, як відбувалося це дійство

Олімпійський вогонь Ігор у Токіо / Фото: Reuters

У неділю, 8 серпня, закрилася Олімпіада в Токіо, медальний залік якої виграли США.

Україна з 19 нагородами, з яких лише одна золота, посіла 44-у сходинку. Це наш найгірший результат на літніх Іграх за часи незалежності.

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Дивіться найсумніший момент Ігор – як згас олімпійський вогонь: