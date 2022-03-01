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Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Как отцу, мне больно: Бекхэм призвал помочь украинским детям

Любомир Луканюк
1 марта, 21:56
Звезда мирового футбола Дэвид Бекхэм в ужасе от событий в Украине и просит помогать детям, которые пострадали из-за нападения России

Бекхэм - за Украину! / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Война в Украине не оставила равнодушным легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма.

Бывший игрок Манчестер Юнайтед и Реала призвал мировое сообщество помочь украинским детям.

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"Ситуация в Украине разрушительна и ужасна для граждан этой страны. Как любому отцу, мне больно смотреть, что невинные дети живут сейчас в месте военных действий. С увеличением эскалации конфликта растут и нужды детей. Вы можете помочь через организацию UNICEF", – заявил Бекхэм.

Дэвид Бекхэм / Фото: instagram.com/davidbeckham

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