Как отцу, мне больно: Бекхэм призвал помочь украинским детям

Бекхэм - за Украину! / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Война в Украине не оставила равнодушным легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма.
Бывший игрок Манчестер Юнайтед и Реала призвал мировое сообщество помочь украинским детям.
"Ситуация в Украине разрушительна и ужасна для граждан этой страны. Как любому отцу, мне больно смотреть, что невинные дети живут сейчас в месте военных действий. С увеличением эскалации конфликта растут и нужды детей. Вы можете помочь через организацию UNICEF", – заявил Бекхэм.
Дэвид Бекхэм / Фото: instagram.com/davidbeckham
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