Как отцу, мне больно: Бекхэм призвал помочь украинским детям

Война в Украине не оставила равнодушным легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма.

Бывший игрок Манчестер Юнайтед и Реала призвал мировое сообщество помочь украинским детям.

"Ситуация в Украине разрушительна и ужасна для граждан этой страны. Как любому отцу, мне больно смотреть, что невинные дети живут сейчас в месте военных действий. С увеличением эскалации конфликта растут и нужды детей. Вы можете помочь через организацию UNICEF", – заявил Бекхэм.