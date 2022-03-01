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Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Як батькові, мені боляче: Бекхем закликав допомогти українським дітям

Любомир Луканюк
1 березня, 21:56
Зірка світового футболу Девід Бекхем жахається від подій в Україні та просить допомагати дітям, які постраждали через напад Росії

Бекхем - за Україну! / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні не залишила байдужим легендарного англійського футболіста Девіда Бекхема.

Колишній гравець Манчестер Юнайтед та Реала закликав світову спільноту допомогти українським дітям.

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"Ситуація в Україні руйнівна та жахлива для громадян цієї країни. Як будь-якому батькові, мені боляче дивитися, що безневинні діти живуть зараз у місці воєнних дій. Зі збільшенням ескалації конфлікту зростають і потреби дітей. Ви можете допомогти через організацію UNICEF", – заявив Бекхем.

Девід Бекхем / Фото: instagram.com/davidbeckham

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