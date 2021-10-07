Как мужчина с лентой в кальсонах. В России жестко наехали на нашу Екатерину Монзуль

Монзуль будет судить матч Андорра - Англия
Бывший президент московского Спартака Андрей Червиченко отреагировал на назначение украинки Екатерины Монзуль главным арбитром отборочного матча ЧМ-2022 Андорра – Англия.
"Женщины должны заниматься более женственными, нежными вещами. Футбол, тяжелая атлетика и прочие вещи – это не женские виды спорта. Поэтому к назначению украинки главной судьей на матч Андорра – Англия я отношусь абсолютно негативно.
В моем представлении это примерно то же самое, что мужчины с лентой в кальсонах, которые делают упражнения в художественной гимнастике. Вы считаете это нормальным занятием для мужчины?" – цитирует Червиченко сайт Eurostavka.
Для Монзуль это не первый опыт судейства мужских сборных команд. В ноябре прошлого года она работала на матче Лиги наций Сан-Марино – Гибралтар, а также в матче текущего отбора ЧМ-2022 Австрия – Фарерские острова.
Ранее мы сообщали, что Екатерина Монзуль имеет опыт судейства на Олимпийских играх.
Напомним, что Монзуль заняла третье место в рейтинге лучших арбитров-женщин последнего десятилетия в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
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