Як чоловік зі стрічкою в кальсонах. У Росії жорстко наїхали на нашу Катерину Монзуль

Монзуль судитиме матч Андорра - Англія

Колишній президент московського Спартака Андрій Червіченко відреагував на призначення українки Катерини Монзуль головним арбітром відбіркового матчу ЧС-2022 Андорра – Англія.

"Жінки повинні займатися жіночнішими, ніжнішими речами. Футбол, важка атлетика та інші речі – це не жіночі види спорту. Тому до призначення українки головною суддею на матч Андорра – Англія я ставлюся абсолютно негативно. У моєму уявленні це приблизно те ж саме, що чоловіки зі стрічкою в кальсонах, які роблять вправи в художній гімнастиці. Ви вважаєте це нормальним заняттям для чоловіка?" – цитує Червіченко сайт Eurostavka.

Для Монзуль це не перший досвід суддівства чоловічих збірних команд. У листопаді минулого року вона працювала на матчі Ліги націй Сан-Марино – Гібралтар, а також на матчі поточного відбору ЧС-2022 Австрія – Фарерські острови.

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Раніше ми повідомляли, що Катерина Монзуль має досвід суддівства на Олімпійських іграх.

Катерина Монзуль / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Монзуль посіла третє місце в рейтингу найкращих арбітрів-жінок останнього десятиліття в світі за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики.