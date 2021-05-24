Как менялась форма Шахтера: начинали в небесно-голубой, а легендарными стали оранжевые цвета

Донецкий клуб в начале своей истории выступал в бело-голубой форме, а привычные оранжевые цвета появились в 60-х годах и сразу же принесли команде первый трофей

История формы Шахтера / Фото: Instagram

К 85-летию клуба Шахтер представил проект "Ретроформа" в котором рассказывает историю экипировки донецкого клуба и связанные с ней успехи. "Горняки" выделили семь периодов в своей истории. А Спорт.Сегодня приготовил оригинальный подарок в открытках под музыку гимна "горняков".

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1937

В своих первых сезонах Шахтер (тогда Стахановец) выходил на поле в небесно-голубой форме и красно-белых гетрах. Номеров и эмблем клуба в те годы не было, а футболки были только с длинными рукавами. В этой форме Стахановец вышел в Высшую лигу СССР.

1961

Первая оранжево-черная форма у Шахтера появилась в ходе сезона-1961. Тогда команду полностью перестроили: произошла смена тренера (им стал Олег Ошенков), обновление состава, появились новые клубные цвета. Осенью "горняки" выиграли первый Кубок СССР, а эту яркую форму болельщики сразу полюбили.

1975

Белая форма с двумя полосками на плечах отвечала модным в то время тенденциям. В 1972-м на груди появляется легендарная эмблема Шахтера – два перекрещенных молота. Эта форма запомнилась серебряными медалями чемпионата СССР 1975 и 1979 годов.

1977

Модель футболок с широкими полосками появилась еще в 1973 году, однако сначала "горняки" использовали ее в бело-зеленых или черно-зеленых цветах. Лишь летом 1977-го Шахтер вышел на поле в оранжево-черной полосатой форме. Благодаря отличной игре и результатам команды (победа в Кубке СССР – 1980, серебряные медали чемпионата СССР – 1979), а также регулярному участию в еврокубках эта форма стала легендарной среди болельщиков.

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1986

Начиная с 1979 года, благодаря частым выступлениям в еврокубках, зарубежные компании начали дарить свою экипировку Шахтеру. В 80-х это были Adidas и ее дочернее предприятие Erima. С 1984-го все советские клубы и сборная начали нашивать эмблемы прямо на фирменный знак производителя, чтобы скрыть западный бренд. Именно поэтому на комплекте мы видим эмблему с непривычной стороны.

2009

В 2008 году, после 11 лет сотрудничества с Adidas, Шахтер подписал контракт с Nike. Пока новый технический спонсор клуба готовил для команды из Донецка эксклюзив, "горнякам" был предложен временный вариант экипировки шаблонного дизайна. Но триумфальное завоевание оранжево-черными Кубка УЕФА в 2009-м сделало эту форму культовой.

2019

На протяжении 2009-2017 годов Nike выпустил пять оранжево-черных полосатых футболок, и пришло время освежить дизайн. Этот момент совпал с 10-летним юбилеем знаковой победы Шахтера в Кубке УЕФА. Ремейк первой формы американского бренда стал последним домашним комплектом Nike для "горняков". С сезона-2021/22 новым техническим спонсором Шахтера станет Puma.

Также мы писали, что ко дню рождения Шахтера "горняки" представили трогательное видео, в котором игра футболистов на поле перекликается с тяжелой профессией шахтера.

Шахтеру исполнилось 85 лет