Шахтеру исполнилось 85 лет: история клуба в ярких открытках

Шахтер отмечает 85 лет со дня основания клуба. Сегодня команда является одной из самых титулованных в Европе. Вспоминаем славную историю "горняков" в оригинальных открытках со словами клубного гимна

Шахтеру исполнилось 85 лет

Сегодня донецкому Шахтеру исполнилось 85 лет. История "горняков" берет свое начало 24 мая 1936 года, когда первый официальный матч провел Стахановец. Спорт.Сегодня выделил главные страницы истории донецкой команды. Включайте гимн Шахтера и погружайтесь в историческую атмосферу.

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Клуб был основан в 1936 году. Тогда была сформирована команда угольщиков Донбасса, названная Стахановец в честь новатора шахтерского движения Алексея Стаханова. Ее костяк составили игроки горловского и сталинского (Сталино; нынешнее название – Донецк) Динамо. Свой первый официальный матч команда провела 24 мая.

В 1961 году Шахтер под руководством Олега Ошенкова завоевал первый в своей истории Кубок СССР, обыграв в финале чемпиона предыдущего сезона Торпедо. В следующем сезоне "горняки" повторили триумф.

В 1976 году Шахтер дебютировал в еврокубках. В Кубке УЕФА "горняки" прошли немецкое Динамо, венгерский Гонвед, уступив в 1/8 финала только будущему триумфатору турнира итальянскому Ювентусу.

11 октября 1996 года президентом Шахтера стал Ринат Ахметов, с именем которого связано дальнейшее развитие и процветание клуба. Поставив цель создать в Донецке команду высокого европейского уровня, президент год за годом делал все возможное для ее достижения.

В 2002 году под руководством итальянца Невио Скалы Шахтер впервые стал чемпионом Украины. В том же сезоне "горняки" оформили первый в своей истории золотой дубль, завоевав Кубок страны.

В 2009 году Шахтер одержал самую громкую победу в истории независимой Украины – завоевал Кубок УЕФА. В финале турнира был повержен немецкий Вердер.

В том же году в Донецке состоялось открытие "Донбасс Арены". 27 сентября 2009 года Шахтер провел первый матч на новом домашнем стадионе, разгромив Оболонь (4:0). Позже "Донбасс Арена" принимала матчи Евро-2012.

Шахтер входит в число сильнейших команд Европы. "Горняки" из года в год выступают в Лиге чемпионов, за последние годы дважды доходили до полуфинала Лиги Европы, а воспитанники клуба выступают по всей Европе.

Также мы писали, что ко дню рождения Шахтера "горняки" представили трогательное видео, в котором игра футболистов на поле перекликается с тяжелой профессией шахтера.