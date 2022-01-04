3 января 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед 0
Вулверхэмптон 1
5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости хоккея

Как 100 лет назад: в Америке собрались играть в хоккей на летней Олимпиаде

Любомир Луканюк
4 января, 08:30
Руководитель Национальной хоккейной лигой Гэри Беттмэн признался, что продвигает идею о переносе хоккейного турнира с зимних на летние Олимпийские игры

Беттмэн за революцию в хоккее / Фото: Коллаж: Сегодня

Беттмэн уточнил, что пытался добиться переноса с середины 1990-х годов, но Международный олимпийский комитет категорически не желает этого делать.

Читайте также: Из-за российского коронавируса: отменили чемпионат мира по хоккею

Реклама

Напомним, что впервые хоккейный турнир был сыгран именно на летней Олимпиаде – в 1920 году. С 1924 года турнир проводится в рамках зимних Олимпийских игр.

22 декабря НХЛ объявила о том, что хоккеисты лиги не сыграют на зимних Олимпийских играх-2022 из-за серьезного сдвига календаря в связи с большим количеством перенесенных матчей по причине коронавируса.

Впрочем на Олимпиаде-2018 игроков НХЛ также не было. Лига неохотно отпускает игроков на другие турниры из-за плотного календаря. А вот летом, все сильнейшие хоккеисты могли бы поехать на Олимпиаду.

Реклама