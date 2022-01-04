Як 100 років тому: в Америці зібралися грати у хокей на літній Олімпіаді

Беттмен за революцію в хокеї / Фото: Колаж: Сьогодні

Беттмен уточнив, що намагався добитися перенесення із середини 1990-х років, але Міжнародний олімпійський комітет категорично не бажає цього робити.

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Нагадаємо, що вперше хокейний турнір був зіграний саме на літній Олімпіаді – у 1920 році. З 1924 року турнір проводиться у межах зимових Олімпійських ігор.

22 грудня НХЛ оголосила про те, що хокеїсти ліги не зіграють на зимових Олімпійських іграх-2022 через серйозний зсув календаря через велику кількість перенесених матчів через коронавірус.

Втім, на Олімпіаді-2018 гравців НХЛ також не було. Ліга неохоче відпускає гравців на інші турніри через щільний календар. А влітку всі сильні хокеїсти могли б поїхати на Олімпіаду.