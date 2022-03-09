Кадыровцы обстреляли дом Усика! Жена боксера ищет живых

Супруга чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика сообщила в соцсетях, что ее дом в Ворзеле обстреляли российские войска.

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"Ворзель! Если кто-то откликнется с моей улицы Леси Украинки (где стоял мой дом), с 4 марта не могу никому дозвониться. Очень переживаю за соседей. Там очень много людей было. Сейчас тихо! Я я переживаю, живы ли они. Последние сообщения с фотографиями были страшные.

Кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой. Если появится информация, пишите мне. Я верю, что они все живы", – написала Екатерина в Instagram.