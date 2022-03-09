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Кадировці обстріляли будинок Усика! Дружина боксера розшукує живих

Олексій Андрейцев
9 березня, 10:56
Катерина Усик не може додзвонитися нікому із сусідів у Ворзелі, де мешкала їхня родина. І просить тих, хто має інформацію, написати їй

Будинок Усика потрапив під обстріл / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика повідомила у соцмережах, що її будинок у Ворзелі обстріляли російські війська.

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"Ворзель! Якщо хтось відгукнеться з моєї вулиці Лесі Українки (де стояв мій будинок), з 4 березня не можу нікому додзвонитися. Дуже переживаю за сусідів. Там дуже багато людей було. Зараз тихо! Я переживаю, чи вони живі. Останні повідомлення із фотографіями були страшні.

Кадировці обстріляли всі будинки, зокрема й мій. Якщо з'явиться інформація, напишіть мені. Я вірю, що вони всі живі", – написала Катерина у Instagram.

Олександр Усик з дружиною / Фото: Instagram

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Раніше дружина Усика звернулася до росіян з полум'яною промовою: "Вони – гарматне м'ясо!"