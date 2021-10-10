Известно, кто должен был победить, если бы бой Фьюри – Уайлдер не завершился досрочно

Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC / Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в предпоследнем, 11-м раунде и защитил свой титул. Мы вели онлайн боя Фьюри – Уайлдер на нашем сайте.

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Предлагаем вашему вниманию итоговый счет схватки: 95:91, 94:92, 95:92.

Как видно из записей судей, на момент остановки боя, после 10-ти раундов в счете по очкам вел британский боксер.

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Смотрите видео решающего нокаута в 11-м раунде, после которого рефери вынужден был остановить бой и присудить победу британскому боксеру.

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