9 октября 19:00
Финляндия 1
Украина 2
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Известно, кто должен был победить, если бы бой Фьюри – Уайлдер не завершился досрочно

Сергей Шаховец
10 октября, 09:13
Опубликованы судейские записки поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером за чемпионский пояс WBC

Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC / Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в предпоследнем, 11-м раунде и защитил свой титул. Мы вели онлайн боя Фьюри – Уайлдер на нашем сайте.

Читайте также: Усик, Фьюри идет за тобой! Британец разделался с Уайлдером и сохранил титул

Реклама

Предлагаем вашему вниманию итоговый счет схватки: 95:91, 94:92, 95:92.

Как видно из записей судей, на момент остановки боя, после 10-ти раундов в счете по очкам вел британский боксер.

Реклама

Смотрите видео решающего нокаута в 11-м раунде, после которого рефери вынужден был остановить бой и присудить победу британскому боксеру.

Читайте также: Фьюри против Усика: Джошуа сорвал планы на объединительный бой

Реклама

Реклама