31 января 16:00
Шахтер 3
Црвена Звезда 2
31 января 17:00 Онлайн
Динамо 4
Лудогорец 1
1 февраля 22:00
Лион --
Марсель --
2 февраля 21:00
Буркина-Фасо --
Сенегал --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
3 февраля 21:00
Камерун --
Египет --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости хоккея

Изнасиловал 12-летнюю: игрок российского клуба получил условный срок

Андрей Трофимов
1 февраля, 11:42
Хоккеист Рид Буше заключил сделку со следствием и не сел в тюрьму, хотя изначально ему грозило от25 лет до пожизненного

Буше избежал тюрьмы / Фото: Коллаж: Сегодня

Форварду ярославского Локомотива Риду Буше вынесли приговор за изнасилование несовершеннолетней девушки. Он получил год тюрьмы условно с четырьмя годами испытательного срока.

Читайте также: В России зарубили топором известного хоккеиста

Реклама

Если хоккеист нарушит условия приговора, то его наказание могут пересмотреть в сторону увеличения – до 15 лет лишения свободы с включением в список насильников, сообщает Евроспорт.

Преступление произошло в 2011 году. На тот момент Буше было 17 лет, а девушке – 12.

Сперва проступок был квалифицирован как преступление сексуального характера первой степени, за которое предусмотрено наказание от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Реклама

Читайте также: Все время воровали у украинцев! Россиянин признался в грехах

Позже судья разрешил Риду подать заявление о меньшем обвинении и согласился приговорить его без предварительного тюремного заключения, приняв во внимание возраст Буше на момент изнасилования, а также срок давности преступления.