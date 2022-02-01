1 лютого 22:00
Ліон --
Марсель --
2 лютого 21:00
Буркіна-Фасо --
Сенегал --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
3 лютого 21:00
Камерун --
Єгипет --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини хокею

Згвалтував 12-річну: гравець російського клубу отримав умовний термін

Андрій Трофімов
1 лютого, 11:42
Хокеїст Рід Буше уклав угоду зі слідством і не сів у в'язницю, хоча спочатку йому загрожувало від 25 років до довічного

Буше уникнув тюрьми / Фото: Колаж: Сьогодні

Форварду ярославського Локомотива Ріду Буше ухвалили вирок за зґвалтування неповнолітньої дівчини. Він отримав рік в'язниці умовно із чотирма роками випробувального терміну.

Читайте також: У Росії зарубали сокирою відомого хокеїста

Реклама

Якщо хокеїст порушить умови вироку, його покарання можуть переглянути у бік збільшення – до 15 років позбавлення волі з включенням до списку ґвалтівників, повідомляє Євроспорт.

Злочин стався у 2011 році. На той момент Буше було 17 років, а дівчині – 12 років.

Спочатку провина була кваліфікована як злочин сексуального характеру першого ступеня, за яку передбачено покарання від 25 років в'язниці до довічного ув'язнення.

Реклама

Читайте також: Увесь час крали в українців! Росіянин зізнався у гріхах

Пізніше суддя дозволив Ріду подати заяву про менше звинувачення і погодився засудити його без попереднього ув'язнення, врахувавши вік Буше на момент зґвалтування, а також термін давності злочину.