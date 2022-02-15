15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
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Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
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Ингулец --
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Из-за угрозы России Киев теряет матч Лиги чемпионов

Олег Люлька
15 февраля, 10:46
Игру юношеской Лиги чемпионов УЕФА между Динамо и португальским Спортингом, скорее всего, перенесут на нейтральную территорию

Матч Динамо - Спортинг могут перенести в Кипр или Турцию / Фото: Коллаж: Сегодня

Угроза полномасштабного вторжения войск РФ в Украину лишает Динамо возможности принять лиссабонский Спортинг в матче 1/8 финала юношеской Лиги чемпионов УЕФА, который должен состояться 1/2 марта.

Согласно жеребьевке, игра должна состояться в Киеве.

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Однако накануне вечером португальцы в обращении к УЕФА заявили свою позицию – в Киев они не прилетят, ссылаясь на рекомендации МИД Португалии и своего посольства в Украине.

Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

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По данным источника, завтра днем УЕФА огласит решение о месте проведения матча. Наиболее вероятен перенос игры на нейтральное поле (Кипр или Турция).

Позиция Динамо – играть в Киеве, крайний вариант – Львов.

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У России не хватает солдат и техники для захвата и оккупации Украины, считает Якуб Войнаровский / Фото: Минобороны РФ

Отметим, что 27 февраля в Киеве должен состояться отборочный поединок чемпионата мира по баскетболу 2023 года между сборными Украины и Испании. Но из-за угрозы российского вторжения МИД Испании не советует своей команде ехать в Украину.