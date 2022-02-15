Через загрозу Росії Київ втрачає матч Ліги чемпіонів

Матч Динамо - Спортінг можуть перенести до Кіпру чи Туреччини / Фото: Колаж: Сьогодні
Загроза повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну позбавляє Динамо можливості прийняти лісабонський Спортінг у матчі 1/8 фіналу юнацької Ліги чемпіонів УЄФА, який має відбутися 1/2 березня.
Згідно з результатами жеребкування, гра має відбутися у Києві.
Проте напередодні ввечері португальці у зверненні до УЄФА заявили про свою позицію – до Києва вони не прилетять, посилаючись на рекомендації МЗС Португалії та свого посольства в Україні.
Про це повідомляє Динамо Київ Inside.
За даними джерела, завтра вдень УЄФА оголосить рішення щодо місця проведення матчу. Найбільш імовірним є перенесення гри на нейтральне поле (Кіпр або Туреччина).
Позиція Динамо – грати у Києві, крайній варіант – Львів.
Зазначимо, що 27 лютого у Києві має відбутися відбірковий поєдинок чемпіонату світу з баскетболу 2023 між збірними України та Іспанії. Але через загрозу російського вторгнення МЗС Іспанії не радить своїй команді їхати до України.