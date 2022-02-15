15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
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Олександрія --
Львів --
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Ворскла --
Верес --
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Дніпро-1 --
Десна --
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Чорноморець --
Маріуполь --
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Через загрозу Росії Київ втрачає матч Ліги чемпіонів

Олег Люлька
15 лютого, 10:46
Гру юнацької Ліги чемпіонів УЄФА між Динамо та португальським Спортінгом, найвірогідніше, перенесуть на нейтральну територію

Матч Динамо - Спортінг можуть перенести до Кіпру чи Туреччини / Фото: Колаж: Сьогодні

Загроза повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну позбавляє Динамо можливості прийняти лісабонський Спортінг у матчі 1/8 фіналу юнацької Ліги чемпіонів УЄФА, який має відбутися 1/2 березня.

Згідно з результатами жеребкування, гра має відбутися у Києві.

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Проте напередодні ввечері португальці у зверненні до УЄФА заявили про свою позицію – до Києва вони не прилетять, посилаючись на рекомендації МЗС Португалії та свого посольства в Україні.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

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За даними джерела, завтра вдень УЄФА оголосить рішення щодо місця проведення матчу. Найбільш імовірним є перенесення гри на нейтральне поле (Кіпр або Туреччина).

Позиція Динамо – грати у Києві, крайній варіант – Львів.

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У Росії не вистачає солдатів і техніки для захоплення та окупації України, вважає Якуб Войнаровський / Фото: Минобороны РФ

Зазначимо, що 27 лютого у Києві має відбутися відбірковий поєдинок чемпіонату світу з баскетболу 2023 між збірними України та Іспанії. Але через загрозу російського вторгнення МЗС Іспанії не радить своїй команді їхати до України.