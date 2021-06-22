Из-за дырки: Забарный рассказал, почему Украина пропустила от Австрии

Защитник сборной Украины Илья Забарный / Фото: Reuters
Защитник сборной Украины Илья Забарный, в борьбе с которым Кристоф Баумгартнер забил победный для Австрии мяч в ворота нашей команды на Евро-2020, назвал причиной поражения необъяснимую нервозность.
"Все расстроены. Было сложно, мы старались, у нас просто не получалось выйти из обороны. Была какая-то нервозность. Не знаю, с чем это связано. Мы старались, но многое не получалось", – цитирует Забарного после 0:1 от Австрии сайт УАФ
"Момент с голом? Была подача с углового, и так сложилось, что в центре образовалась дырка. Игрок передо мной выскочил и успел пробить"
"Будем следить за другими командами – шансы выйти в плей-офф еще есть. Будем верить, что пройдем дальше", – подытожил Забарный
Смотрите, как Австрия забила Украине на Евро-2020
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Напомним, что Украина сохраняет шансы выйти в 1/8 Евро с третьего места в группе, для этого достаточно хотя бы одного фактора:
- Ничья в матче между Хорватией и Шотландией
- Победа Словакии и ничья или поражение Польши
- Победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши
- Поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей
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