Из-за дырки: Забарный рассказал, почему Украина пропустила от Австрии

Центральный защитник сборной Украины не смог помешать австрийцам поразить наши ворота, но верит, что сине-желтые продолжат выступление на Евро-2020

Защитник сборной Украины Илья Забарный / Фото: Reuters

Защитник сборной Украины Илья Забарный, в борьбе с которым Кристоф Баумгартнер забил победный для Австрии мяч в ворота нашей команды на Евро-2020, назвал причиной поражения необъяснимую нервозность.

"Все расстроены. Было сложно, мы старались, у нас просто не получалось выйти из обороны. Была какая-то нервозность. Не знаю, с чем это связано. Мы старались, но многое не получалось", – цитирует Забарного после 0:1 от Австрии сайт УАФ

"Момент с голом? Была подача с углового, и так сложилось, что в центре образовалась дырка. Игрок передо мной выскочил и успел пробить"

"Будем следить за другими командами – шансы выйти в плей-офф еще есть. Будем верить, что пройдем дальше", – подытожил Забарный

Смотрите, как Австрия забила Украине на Евро-2020

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Напомним, что Украина сохраняет шансы выйти в 1/8 Евро с третьего места в группе, для этого достаточно хотя бы одного фактора:

Ничья в матче между Хорватией и Шотландией

Победа Словакии и ничья или поражение Польши

Победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши

Поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей