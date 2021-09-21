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2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
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Из-за драки: матч Динамо – Шахтер рискует пройти без зрителей

Андрей Трофимов
21 сентября, 08:32
Столичный клуб могут наказать проведением следующего домашнего поединка чемпионата Украины при пустых трибунах за необеспечение безопасности болельщиков на игре с Александрией

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Профутбол

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ в ближайшее время откроет дело против Динамо из-за драки ультрас клуба с болельщиками команды на трибунах НСК "Олимпийский" по ходу субботнего матча с Александрией.

Учитывая то, что ранее по этому факту завела уголовное дело полиция, а также наличие большого количества пострадавших болельщиков по итогам инцидента на стадионе, КДК может наказать Динамо проведением при пустых трибунах следующего домашнего матча команды в чемпионате.

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

В ближайшей домашней игре Премьер-лиги киевляне сыграют с Шахтером 3 октября на НСК "Олимпийский". Ранее уже стартовала продажа билетов на этот матч (от 50 до 650 грн).

Динамо – Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Отметим, что уже в среду, 22 сентября, на НСК "Олимпийский" состоится матч за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер, однако его возможные санкции затронуть не должны.

Напомним, причиной нападения ультрас Динамо на болельщиков своей же команды во время игры с Александрией стало замечание со стороны последних по поводу использования в фанатском секторе пиротехники.

"Болельщики соседнего сектора сделали им правомерные устные замечания о том, что такие их действия наносят вред и создают дискомфорт детям и другим зрителям в секторе №37"

"В ответ на такую ​​просьбу имела место агрессивная, неадекватная реакция со стороны представителей фанатской группировки. Она проявилась в совершении физического насилия над некоторыми зрителями, их избиении группой лиц на глазах у многочисленной аудитории матча, в т.ч. телезрителей", – заявили в Динамо.

При этом чуть не досталось женщине с коляской.

Отметим, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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