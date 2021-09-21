22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Через бійку: матч Динамо – Шахтар ризикує відбутися без глядачів

Андрій Трофімов
21 вересня, 08:32
Столичний клуб можуть покарати проведенням наступного домашнього поєдинку чемпіонату України за порожніх трибун за незабезпечення безпеки уболівальників на грі з Олександрією

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Профутбол

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ найближчим часом порушить справу проти Динамо через бійку ультрас клубу з уболівальниками команды на трибунах НСК "Олімпійський" по ходу суботнього матчу з Олександрією.

З огляду на те, що раніше за цим фактом порушила кримінальну справу поліція, а також враховуючи велику кількість постраждалих уболівальників за підсумками інциденту на стадіоні, КДК може покарати Динамо проведенням за порожніх трибун наступного домашнього матчу команди в чемпіонаті.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

У найближчій домашній грі Прем'єр-ліги кияни зіграють з Шахтарем 3 жовтня на НСК "Олімпійський". Раніше вже стартував продаж квитків на цей матч (від 50 до 650 грн).

Динамо – Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Відзначимо, що вже в середу, 22 вересня, на НСК "Олімпійський" відбудеться матч за Суперкубок України Динамо – Шахтар, проте його можливі санкції не мають зачепити.

Нагадаємо, причиною нападу ультрас Динамо на вболівальників своєї ж команди під час гри з Олександрією стало зауваження з боку останніх стосовно використання в фанатському секторі піротехніки.

"Уболівальники сусіднього сектору зробили їм правомірні усні зауваження про те, що такі їхні дії завдають шкоди і створюють дискомфорт дітям і іншим глядачам в секторі №37"

"У відповідь на таке прохання мала місце агресивна, неадекватна реакція з боку представників фанатського угруповання. Вона проявилася в скоєнні фізичного насильства над деякими глядачами, їхньому побитті групою осіб на очах у численної аудиторії матчу, в т.ч. телеглядачів", – заявили в Динамо.

При цьому мало не дісталося жінці з дитячим візочком.

Відзначимо, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

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