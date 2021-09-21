Через бійку: матч Динамо – Шахтар ризикує відбутися без глядачів

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Профутбол

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ найближчим часом порушить справу проти Динамо через бійку ультрас клубу з уболівальниками команды на трибунах НСК "Олімпійський" по ходу суботнього матчу з Олександрією.

З огляду на те, що раніше за цим фактом порушила кримінальну справу поліція, а також враховуючи велику кількість постраждалих уболівальників за підсумками інциденту на стадіоні, КДК може покарати Динамо проведенням за порожніх трибун наступного домашнього матчу команди в чемпіонаті.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

У найближчій домашній грі Прем'єр-ліги кияни зіграють з Шахтарем 3 жовтня на НСК "Олімпійський". Раніше вже стартував продаж квитків на цей матч (від 50 до 650 грн).

Динамо – Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Відзначимо, що вже в середу, 22 вересня, на НСК "Олімпійський" відбудеться матч за Суперкубок України Динамо – Шахтар, проте його можливі санкції не мають зачепити.

Нагадаємо, причиною нападу ультрас Динамо на вболівальників своєї ж команди під час гри з Олександрією стало зауваження з боку останніх стосовно використання в фанатському секторі піротехніки.

"Уболівальники сусіднього сектору зробили їм правомірні усні зауваження про те, що такі їхні дії завдають шкоди і створюють дискомфорт дітям і іншим глядачам в секторі №37"

"У відповідь на таке прохання мала місце агресивна, неадекватна реакція з боку представників фанатського угруповання. Вона проявилася в скоєнні фізичного насильства над деякими глядачами, їхньому побитті групою осіб на очах у численної аудиторії матчу, в т.ч. телеглядачів", – заявили в Динамо.

При цьому мало не дісталося жінці з дитячим візочком.

Відзначимо, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.