3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
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Милан --
Ливерпуль --
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Челси --
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Динамо --
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Из России бегут чемпионы. Они согласны выступать даже за Молдову, лишь бы уехать

Андрей Трофимов
1 декабря, 12:02
Из-за санкций прыгунья с шестом Ангелина Жук-Краснова последний раз на международных соревнованиях выступала шесть лет назад

Ангелина в 30 лет не собирается завершать карьеру

Бронзовая призерка чемпионата Европы 2014 года в прыжках с шестом Ангелина Жук-Краснова отказалась от выступления за Россию. Спортсменка теперь будет представлять Молдову.

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"Почему мною было принято такое решение? Причина всем понятна, я думаю. Сборная России в течение шести лет нигде не выступает. Поэтому для меня это единственная возможность продолжить карьеру", – объяснила 30-летняя спортсменка.

В этом сезоне Жук-Краснова приняла участие только в одном соревновании – выиграла Кубок губернатора Краснодарского края. За последние три чемпионата России она собрала полный комплект наград.

А на международных стартах спортсменка последний раз была в июле 2015 года.

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Из-за санкций, наложенных на Россию в ноябре 2015 года, российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в статусе нейтральных спортсменов, который присваивается индивидуально после рассмотрения заявок специальной комиссией Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Ранее мы писали, что из-за санкций России на Олимпиаде-2022 не будет. Спортсмены будут выступать под аббревиатурой ROC, которую нельзя нигде расшифровывать.