3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

З Росії тікають чемпіони. Вони згодні виступати навіть за Молдову, аби поїхати

Андрій Трофімов
1 грудня, 12:02
Через санкції стрибунка з жердиною Ангеліна Жук-Краснова востаннє на міжнародних змаганнях виступала шість років тому

Ангеліна у 30 років не збирається завершувати кар'єру

Бронзова призерка чемпіонату Європи 2014 року у стрибках із жердиною Ангеліна Жук-Краснова відмовилася від виступу за Росію. Спортсменка тепер представлятиме Молдову.

Читайте також: Російські легкоатлети продовжать виступати без прапора та гімну

Реклама

"Чому мною було прийнято таке рішення? Причина всім зрозуміла, я думаю. Збірна Росії протягом шести років ніде не виступає. Тому для мене це єдина можливість продовжити кар'єру", – пояснила 30-річна спортсменка.

Цього сезону Жук-Краснова взяла участь лише в одному змаганні – виграла Кубок губернатора Краснодарського краю. За останні три чемпіонати Росії вона зібрала повний комплект нагород.

А на міжнародних стартах спортсменка востаннє була у липні 2015 року.

Реклама

Через санкції, накладені на Росію у листопаді 2015 року, російські легкоатлети можуть виступати на міжнародних стартах лише у статусі нейтральних спортсменів, який надається індивідуально після розгляду заявок спеціальною комісією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Раніше ми писали, що через санкції Росії на Олімпіаді-2022 не буде. Спортсмени виступатимуть під абревіатурою ROC, яку не можна ніде розшифровувати.