З Росії тікають чемпіони. Вони згодні виступати навіть за Молдову, аби поїхати

Ангеліна у 30 років не збирається завершувати кар'єру

Бронзова призерка чемпіонату Європи 2014 року у стрибках із жердиною Ангеліна Жук-Краснова відмовилася від виступу за Росію. Спортсменка тепер представлятиме Молдову.

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"Чому мною було прийнято таке рішення? Причина всім зрозуміла, я думаю. Збірна Росії протягом шести років ніде не виступає. Тому для мене це єдина можливість продовжити кар'єру", – пояснила 30-річна спортсменка.

Цього сезону Жук-Краснова взяла участь лише в одному змаганні – виграла Кубок губернатора Краснодарського краю. За останні три чемпіонати Росії вона зібрала повний комплект нагород.

А на міжнародних стартах спортсменка востаннє була у липні 2015 року.

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Через санкції, накладені на Росію у листопаді 2015 року, російські легкоатлети можуть виступати на міжнародних стартах лише у статусі нейтральних спортсменів, який надається індивідуально після розгляду заявок спеціальною комісією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Раніше ми писали, що через санкції Росії на Олімпіаді-2022 не буде. Спортсмени виступатимуть під абревіатурою ROC, яку не можна ніде розшифровувати.