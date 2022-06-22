Иван Есенин? Что это такое? Скандальный Алиев жестко разнес украинца, играющего в России

Александр Алиев высмеял Дмитрия Иванисеню

Полномасштабная война России против Украины вывела немногих наших спортсменов на чистую воду. Многие из них взяли в руки оружие и отправились защищать страну или же помогают на гуманитарном фронте.

С другой же стороны, есть и предатели Родины, которые продолжают работать в России и делать вид, что ничего не происходит. Одним из таких футболистов является игрок Крыльев Советов Дмитрий Иванисеня.

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Экс-игрок Динамо Александр Алиев, служащий в рядах ВСУ, жестко прошелся по хавбеку. Он разнес в пух и прах теорию, что Иванисеня не может разорвать контракт с клубом из Самары.

"Иванисеня? Что это такое? Я не знаю, кто это такой, честно говорю. Иван Есенин какой-то. Я не слышал, честно. Не может разорвать контракт? Да похрен, какие там деньги, когда у тебя в стране война идет. Кто тебя дисквалифицирует, когда война идет? В ФИФА глупые люди сидят? Они все прекрасно понимают. Для этого есть агенты, если начнутся суды. А он выбрал деньги".

Отметим, что Дмитрий является воспитанником Шахтера, поиграв также за Мариуполь, Динамо Тбилиси и Зарю, год назад Иванисеня переехал в Крылья Советов. За сборную Украины хавбек сыграл один матч.