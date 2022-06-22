Іван Єсенін? Що це таке? Скандальний Алієв жорстко розніс українця, який грає в Росії

Олександр Алієв висміяв Дмитра Іванісеню

Повномасштабна війна Росії проти України вивела багатьох наших спортсменів на чисту воду. Багато хто з них узяв у руки зброю та пішов захищати країну або ж допомагає на гуманітарному фронті.

З іншого ж боку, є і зрадники Батьківщини, які продовжують працювати в Росії та вдавати, що нічого не відбувається. Одним із таких футболістів є гравець Крильєв Совєтов Дмитро Іванісеня.

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Ексгравець Динамо Олександр Алієв, який служить у лавах ЗСУ, жорстко пройшовся по хавбеку. Він розніс у пух і порох теорію, що Іванисеня не може розірвати контракт з клубом із Самари.

"Іванісеня? Що це таке? Я не знаю, хто це такий, чесно кажу. Іван Єсенін якийсь. Я не чув, чесно. Не може розірвати контракт? Та похрін, які там гроші, коли в тебе в країні війна йде. Хто тебе дискваліфікує, коли йде війна? У ФІФА дурні люди сидять? Вони всі чудово розуміють. Для цього є агенти, якщо розпочнуться суди. А він обрав гроші".

Зазначимо, що Дмитро є вихованцем Шахтаря, погравши також за Маріуполь, Динамо Тбілісі та Зорю, а рік тому Іванісеня переїхав до Крильєв Совєтов. За збірну України хавбек зіграв один матч.