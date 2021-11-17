Итоги отбора ЧМ-2022 в Европе: кто поедет на мундиаль, кто попал в плей-офф

Украина в последнем туре обыграла боснийцев / Фото: REUTERS

Групповой этап европейской квалификации чемпионата мира 2022 года завершен. Сборная Украины обыграла Боснию и продолжит борьбу за путевку на мундиаль.

Напрямую на чемпионат мира от Европы вышли: Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Хорватия, Англия, Германия, Нидерланды.

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В стыковых матчах сыграют: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Польша, Украина, Уэльс, Турция, Северная Македония, Австрия (из Лиги наций), Чехия (из Лиги наций).

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Жеребьевка состоится 26 ноября. 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя станут участниками чемпионата мира.