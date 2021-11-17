16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина 0
Украина 2
16 ноября 21:45
Финляндия 0
Франция 2
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Итоги отбора ЧМ-2022 в Европе: кто поедет на мундиаль, кто попал в плей-офф

Любомир Луканюк
17 ноября, 00:00
Сборная Украины заняла второе место и сыграет в стыковых матчах за право поехать на мировое первенство в Катар

Украина в последнем туре обыграла боснийцев / Фото: REUTERS

Групповой этап европейской квалификации чемпионата мира 2022 года завершен. Сборная Украины обыграла Боснию и продолжит борьбу за путевку на мундиаль.

Напрямую на чемпионат мира от Европы вышли: Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Хорватия, Англия, Германия, Нидерланды.

Реклама

В стыковых матчах сыграют: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Польша, Украина, Уэльс, Турция, Северная Македония, Австрия (из Лиги наций), Чехия (из Лиги наций).

Смотрите также: Видео обзор матча Босния – Украина

Жеребьевка состоится 26 ноября. 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя станут участниками чемпионата мира.