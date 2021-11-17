Підсумки відбору ЧС-2022 у Європі: хто поїде на мундіаль, хто потрапив до плей-офф

Україна в останньому турі обіграла боснійців / Фото: REUTERS

Груповий етап європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 року завершено. Збірна України обіграла Боснію та продовжить боротьбу за путівку на мундіаль.

Безпосередньо на чемпіонат світу від Європи вийшли:

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Сербія

Іспанія

Швейцарія

Франція

Бельгія

Данія

Хорватія

Англія

Німеччина

Нідерланди

У стикових матчах зіграють:

Португалія

Шотландія

Італія

Росія

Швеція

Польща

Україна

Уельс

Туреччина

Північна Македонія

Австрія (з Ліги націй)

Чехія (з Ліги націй)

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Жеребкування відбудеться 26 листопада. 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стануть учасниками чемпіонату світу.