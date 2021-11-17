16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Підсумки відбору ЧС-2022 у Європі: хто поїде на мундіаль, хто потрапив до плей-офф

Любомир Луканюк
17 листопада, 00:00
Збірна України посіла друге місце та зіграє у стикових матчах за право поїхати на світову першість до Катару

Україна в останньому турі обіграла боснійців / Фото: REUTERS

Груповий етап європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 року завершено. Збірна України обіграла Боснію та продовжить боротьбу за путівку на мундіаль.

Безпосередньо на чемпіонат світу від Європи вийшли:

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  • Сербія
  • Іспанія
  • Швейцарія
  • Франція
  • Бельгія
  • Данія
  • Хорватія
  • Англія
  • Німеччина
  • Нідерланди

У стикових матчах зіграють:

  • Португалія
  • Шотландія
  • Італія
  • Росія
  • Швеція
  • Польща
  • Україна
  • Уельс
  • Туреччина
  • Північна Македонія
  • Австрія (з Ліги націй)
  • Чехія (з Ліги націй)

Дивіться також: Відео огляд матчу Боснія – Україна

Жеребкування відбудеться 26 листопада. 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стануть учасниками чемпіонату світу.