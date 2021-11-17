Підсумки відбору ЧС-2022 у Європі: хто поїде на мундіаль, хто потрапив до плей-офф

Україна в останньому турі обіграла боснійців / Фото: REUTERS
Груповий етап європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 року завершено. Збірна України обіграла Боснію та продовжить боротьбу за путівку на мундіаль.
Безпосередньо на чемпіонат світу від Європи вийшли:
- Сербія
- Іспанія
- Швейцарія
- Франція
- Бельгія
- Данія
- Хорватія
- Англія
- Німеччина
- Нідерланди
У стикових матчах зіграють:
- Португалія
- Шотландія
- Італія
- Росія
- Швеція
- Польща
- Україна
- Уельс
- Туреччина
- Північна Македонія
- Австрія (з Ліги націй)
- Чехія (з Ліги націй)
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Жеребкування відбудеться 26 листопада. 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стануть учасниками чемпіонату світу.