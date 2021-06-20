Итальянский гранд заинтересовался форвардом сборной Украины

Роман Яремчук, сборная Украины / Фото: Reuters

Давно не секрет, что крупные футбольные форумы – своеобразные ярмарки игроков. На старте Евро-2020 основной нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил два мяча в двух матчах и привлек к себе дополнительное внимание. В пятницу стало известно, что Яремчука позвали в клуб Ярмоленко. Теперь же появилась информация об интересе к игроку Гента со стороны Милана.

Журналист-инсайдер Алессандро Якобоне на своей страничке в Twitter пишет, что знаменитый директор итальянского клуба Паоло Мальдини ведет с бельгийским клубом переговоры.

Сообщается, что подопечный Андрея Шевченко может перейти в Милан на правах аренды с последующим выкупом за 15-16 миллионов евро. В то же время Гент хочет выручить за украинца не меньше 20 миллионов. Также известно, что 25-летним форвардом интересовались итальянская Рома и немецкий Вольфсбург.

Тем временем Шевченко назвал способ, как одолеть Австрию на Евро-2020.

В любом случае бельгийскому клубу и футболисту будет из чего выбирать. Думается, сейчас лучшее время для трансфера, ведь Роман хорошо себя проявляет на ЧМ, а позже его цена упадет, сколько бы он не забивал в скромном чемпионате Бельгии.

В конце мая говорили, что игрок Динамо близок к переходу в Челси – Шевченко помогает в переговорах.

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