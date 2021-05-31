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Игрок Динамо близок к переходу в Челси. Шевченко помогает в переговорах

Елена Павлова Елена Павлова
31 мая, 07:10
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Молодой защитник киевского клуба Илья Забарный может перебраться в чемпионат Англии. Лондонская команда уже сделала чемпиону Украины предложение
Илья Забарный
Илья Забарный / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

18-летний защитник киевского Динамо Илья Забарный может перебраться в английскую Премьер-лигу. Молодым украинским футболистом заинтересовался лондонский Челси, который стал победителем Лиги чемпионов, одолев в финале Манчестер Сити (1:0).

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Как сообщает TuttoMercatoWeb, Челси готов заплатить за Забарного 12 миллионов евро. А посредником в переговорах между киевским и лондонским клубами выступает главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который играл в Премьер-лиге в составе Челси с 2006 по 2009 год.

Напомним, что Забарный является воспитанником Динамо. В минувшем чемпионате Украины 18-летний футболист провел за киевлян 21 матч в и забил один гол. Илья стал лучшим футболистом матча Шахтер – Динамо и 23-го тура УПЛ.

В тренде

В октябре 2020 года Илья Забарный дебютировал в сборной Украины и с тех пор провел за команду шесть матчей. Весной центральный защитник Динамо вошел в расширенную заявку национальной команды на Евро-2020 и сейчас готовится к чемпионату в Харькове.

Ранее эксперты назвали Забарного лучшим молодым футболистом Украины 2020 года.

Смотрите, как защитник играл в Лиге чемпионов

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