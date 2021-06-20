19 июня 22:00 Видео
Испания 1
Польша 1
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Шевченко назвал способ, как одолеть Австрию на Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
20 июня, 09:42
Копировать ссылку
Украине достаточно сыграть вничью с Австрией для выхода в 1/8 финала Евро-2020, но Шевченко считает, что игроки не будут на этом зацикливаться
Андрей Шевченко - о матче против Австрии
Андрей Шевченко - о матче против Австрии / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как команда готовится к решающему матчу на Евро-2020 против Австрии и назвал сильные стороны соперника. Поединок пройдет в понедельник, 21 июня.

Читайте также: Девять лет назад Шева провел последний матч в карьере: вспоминаем тот скандал

"Думаю, у любой команды, если поискать, можно найти слабые места. Австрия – хорошо сбалансированная команда, у которой хорошая физика. Команда борется, играет до конца, прессингует постоянно. Считаю, лучший их момент в игре, когда они прессингуют и забирают мяч в середине поля и сразу же идут в атаку. Поэтому нам нужно внимательно играть, убрать потери мяча в средине поля. Думаю, чем острее мы будем играть, тем сложнее будет австрийцам обороняться", – рассказал Шева в эфире канала "Футбол 1".

В состав Австрии вернется нападающий Марко Арнаутович, отбывший дисквалификацию за острый язык. Тем не менее, наш коуч не считает, что австрийцы сильно зависят от него.

"Думаю, у этой команды есть более важные игроки. Арнаутович – это ветеран, он давно выступает за сборную, имеет хороший список забитых мячей. С ним нужно быть аккуратными. Но есть еще несколько игроков, которые заслуживают внимания", – считает наставник нашей команды.

Украине будет достаточно ничьей, чтобы выйти в плей-офф. Но Шевченко не считает, что это будет давать на игроков.

"Не думаю, что этот фактор будет мешать. Мы знаем, что будет очень напряженная и тяжелая игра. Ни одна, ни вторая команда не будет играть на ничью. Мы это прекрасно понимаем. Каждый из нас будет иметь свои шансы", – добавил тренер.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
1:1
Видео О матче
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять