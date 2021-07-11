Италия так спешила на финал Евро, что забыла главу делегации

Автобус с командой уже начал отъезжать в аэропорт, как оказалось, что на базе остался глава делегации, легендарный футболист Джанлука Виалли

Джанлука Виалли опоздал на автобус

Сегодня вечером на "Уэмбли" пройдет финал Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Италия – Англия. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Перед вылетом в Лондон со сборной Италии произошел курьезный инцидент. Команда так спешила на финал, что забыла на тренировочной базе главу делегации, легендарного в прошлом форварда Джанлуку Виалли.

Автобус уже начал отъезжать, и сотруднику базы пришлось встать на его пути, чтобы Виалли не остался дома.

Напомним, что за матчем Италия – Англия можно следить на нашем YouTube-канале "ТуМатч". Мы проведем стрим поединка с профессиональным комментатором. Также игру можно будет обсуждать в чате.

Где смотреть финал Евро-2020 Италия – Англия

За кого болеете в финале Евро-2020? Италия Англия Ранее мы писали, что королева Великобритании обратилась к футболистам сборной Англии перед матчем с Италией.