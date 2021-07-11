Италия так спешила на финал Евро, что забыла главу делегации

Джанлука Виалли опоздал на автобус
Сегодня вечером на "Уэмбли" пройдет финал Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Италия – Англия. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
Перед вылетом в Лондон со сборной Италии произошел курьезный инцидент. Команда так спешила на финал, что забыла на тренировочной базе главу делегации, легендарного в прошлом форварда Джанлуку Виалли.
Автобус уже начал отъезжать, и сотруднику базы пришлось встать на его пути, чтобы Виалли не остался дома.
Напомним, что за матчем Италия – Англия можно следить на нашем YouTube-канале "ТуМатч". Мы проведем стрим поединка с профессиональным комментатором. Также игру можно будет обсуждать в чате.
Где смотреть финал Евро-2020 Италия – Англия
Ранее мы писали, что королева Великобритании обратилась к футболистам сборной Англии перед матчем с Италией.
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