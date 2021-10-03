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Италия плачет: вратарь умер в 28 лет

Олег Люлька
3 октября, 17:55
Талантливый итальянский голкипер Даниэль Леоне боролся с опухолью мозга – футболиста не стало на 29-м году жизни

Даниэль Леоне / Фото: Facebook

Бывший голкипер итальянского футбольного клуба Реджина Даниэль Леоне ушел из жизни в возрасте 28 лет. Об этом сообщил экс-одноклубник вратаря Кристиан Пуджони.

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В 2014 году у Леоне была выявлена опухоль мозга, после чего он принял решение прервать профессиональную карьеру. Через год Леоне вернулся в футбол, однако в 2017 году у вратаря случился рецидив болезни. В августе этого года Леоне была сделана операция.

"Новости, которые ты никогда не хочешь услышать. Я всегда уважал твое достоинство и стойкость. Я болел за тебя. После четырех лет битвы тебя не стало. Пустота, которая осталась, огромна, и кто-то может подумать, что ты потерпел поражение в самой важной игре в жизни. Но ты победил. Ты победил, научив многих, как нужно бороться с реальными проблемами жизни. Счастливого последнего полета", – написал Пуджони на своей странице в Facebook

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Ранее мы сообщали, что трагически погиб бывший украинский футболист. На 42-м году жизни скончался экс-игрок черниговской Десны Максим Маркелов.

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