Італія плаче: воротар помер у 28 років

Даніель Леоне / Фото: Facebook

Колишній голкіпер італійського футбольного клубу Реджина Даніель Леоне пішов з життя у віці 28 років. Про це повідомив ексодноклубник воротаря Кристіан Пуджоні.

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У 2014 році у Леоне виявили пухлину мозку, після чого він вирішив перервати професійну кар'єру. За рік Леоне повернувся у футбол, проте в 2017 році у воротаря стався рецидив хвороби. У серпні цього року Леоне була зроблена операція.

"Новини, які ти ніколи не хочеш почути. Я завжди поважав твою гідність і стійкість. Я вболівав за тебе. Після чотирьох років битви тебе не стало. Порожнеча, яка залишилася, величезна, і хтось може подумати, що ти зазнав поразки в найважливішій грі в житті. Але ти переміг. Ти переміг, навчивши багатьох, як потрібно боротися з реальними проблемами життя. Щасливого останнього польоту", – написав Пуджоні на своїй сторінці в Facebook

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Раніше ми повідомляли, що трагічно загинув колишній український футболіст. На 42-му році життя помер ексгравець чернігівської Десни Максим Маркелов.