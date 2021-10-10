10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
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Италия обыграла Бельгию в матче за бронзу Лиги наций: видео голов

Олег Люлька
10 октября, 17:53
В поединке за третье место Лиги наций и 8 млн евро призовых итальянцы одолели бельгийцев со счетом 2:1 – смотрите, как это было

Италия с бронзой Лиги наций / Фото: Reuters

Поединок за третье место Лиги наций УЕФА в Турине завершился победой Италии над Бельгией 2:1. В 21:45 в Милане начнется финал турнира. Онлайн Испания – Франция доступен на нашем сайте.

Испания – Франция: где смотреть финал Лиги наций

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Оба свои гола бельгийцам Италия забила во втором тайме. На 47-й минуте после розыгрыша углового ударом с линии штрафной отличился Николо Барелла – полузащитник Интера, который в Лиге чемпионов не смог поразить ворота Шахтера, тут эффектно огорчил Тибо Куртуа.

А на 63-й минуте Италия заработала пенальти – сбили Кьезу. И экс-подопечный тренера Шахтера Роберто Де Дзерби по Сассуоло Доменико Берарди реализовал 11-метровый.

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На 86-й минуте Бельгия один мяч отквитала – удалось забить Шарлю де Кетеларе. Но на большее его команды не хватило.

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Финальный свисток зафиксировал победу итальянцев – 2:1.

Лига наций. Матч за 3-е место
Италия – Бельгия – 2:1
Голы: Барелла, 47, Берарди, 65 пен – де Кетеларе, 86

Отметим, что за бронзу Лиги наций победительница Евро-2020 Италия должна получить от УЕФА 8 млн евро, Бельгии достанется миллионом меньше.

Напомним, в 1/2 финала турнира Италия проиграла Испании 1:2, а Бельгия Франции – 2:3.

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