10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
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Італія обіграла Бельгію в матчі за бронзу Ліги націй: відео голів

Олег Люлька
10 жовтня, 17:53
У поєдинку за третє місце Ліги націй і 8 млн євро призових італійці здолали бельгійців з рахунком 2:1 – дивіться, як це було

Італія з бронзою Ліги націй / Фото: Reuters

Поєдинок за третю сходинку Ліги націй УЄФА в Турині завершився перемогою Італії над Бельгією 2:1. О 21:45 у Мілані розпочнеться фінал турніру. Онлайн Іспанія – Франція доступний на нашому сайті.

Іспанія – Франція: де дивитися фінал Ліги націй

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Обидва свої голи бельгійцям Італія забила у другому таймі. На 47-й хвилині після розіграшу кутового ударом з лінії штрафного майданчика відзначився Ніколо Барелла – півзахисник Інтера, який у Лізі чемпіонів не зміг вразити ворота Шахтаря, тут ефектно засмутив Тібо Куртуа.

А на 63-й хвилині Італія заробила пенальті – збили К'єзу. І експідопічний тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі із Сассуоло Доменіко Берарді реалізував 11-метровий.

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На 86-й хвилині Бельгія один м'яч відіграла – вдалося забити Шарлю де Кетеларе.

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Але на більше його команди не вистачило. Фінальний свисток зафіксував перемогу італійців – 2:1.

Ліга націй. Матч за 3-е місце
Італія – Бельгія – 2:1
Голи: Барелла, 47, Берарді, 65 пен – де Кетеларе, 86

Відзначимо, що за бронзу Ліги націй переможниця Євро-2020 Італія має отримати від УЄФА 8 млн євро, Бельгії дістанеться мільйоном менше.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу турніру Італія програла Іспанії 1:2, а Бельгія Франції – 2:3.

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