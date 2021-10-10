Італія обіграла Бельгію в матчі за бронзу Ліги націй: відео голів

Італія з бронзою Ліги націй / Фото: Reuters

Поєдинок за третю сходинку Ліги націй УЄФА в Турині завершився перемогою Італії над Бельгією 2:1. О 21:45 у Мілані розпочнеться фінал турніру. Онлайн Іспанія – Франція доступний на нашому сайті.

Іспанія – Франція: де дивитися фінал Ліги націй

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Обидва свої голи бельгійцям Італія забила у другому таймі. На 47-й хвилині після розіграшу кутового ударом з лінії штрафного майданчика відзначився Ніколо Барелла – півзахисник Інтера, який у Лізі чемпіонів не зміг вразити ворота Шахтаря, тут ефектно засмутив Тібо Куртуа.

А на 63-й хвилині Італія заробила пенальті – збили К'єзу. І експідопічний тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі із Сассуоло Доменіко Берарді реалізував 11-метровий.

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На 86-й хвилині Бельгія один м'яч відіграла – вдалося забити Шарлю де Кетеларе.

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Але на більше його команди не вистачило. Фінальний свисток зафіксував перемогу італійців – 2:1.

Ліга націй. Матч за 3-е місце

Італія – Бельгія – 2:1

Голи: Барелла, 47, Берарді, 65 пен – де Кетеларе, 86

Відзначимо, що за бронзу Ліги націй переможниця Євро-2020 Італія має отримати від УЄФА 8 млн євро, Бельгії дістанеться мільйоном менше.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу турніру Італія програла Іспанії 1:2, а Бельгія Франції – 2:3.