10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Іспанія – Франція: о котрій і де дивитися фінал Ліги націй

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
10 жовтня, 13:22
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У неділю, 10 жовтня, збірні Іспанії та Франції визначать найсильнішого у боротьбі за титул переможця Ліги націй. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ і в інтернеті
У фіналі Ліги націй зіграють збірні Іспанії та Франції
У фіналі Ліги націй зіграють збірні Іспанії та Франції / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро" відбудеться фінальний матч Ліги націй, у якому зустрінуться національні збірні Іспанії та Франції. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом. Ми ведемо онлайн матчу Іспанія – Франція на нашому сайті.

Трансляцію матчу
дивiться на olltv
Дивитися

Де дивитися матч Іспанія – Франція:

  • "Футбол 1", live
  • OLL.TV (в підписці)
  • "Футбол 1", 11 жовтня, понеділок, 11:00 (повтор)
  • "Футбол 3", 11 жовтня, понеділок, 14:50 (повтор)
  • "Футбол 3", 12 жовтня, вівторок, 11:45 (повтор)
  • "Футбол 3", 13 жовтня, середа, 9:50 (повтор)
  • "Футбол 1", 13 жовтня, середа, 20:15 (повтор)
  • "Футбол 2", 14 жовтня, четвер, 20:20 (повтор)
  • "Футбол 1", 15 жовтня, п'ятниця, 15:20 (повтор)

На шляху до фіналу обидві команди провели непростий турнірний шлях. Іспанія виграла квартет з Німеччиною, Швейцарією та Україною, а Франція стала першою у групі з Португалією, Хорватією та Швецією.

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У півфіналі Іспанія здолала чемпіонів Європи італійців з рахунком 2:1, перервавши їх неймовірну серію без поразок.

Франція у півфіналі виявилася сильнішою за Бельгію – 3:2. У поєдинку чемпіони світу зуміли зробити камбек, адже в першому таймі вони програвали в два м'ячі, але змогли переломити хід матчу після перерви.

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Футболісти збірної Іспанії
Футболісти збірної Іспанії / Фото: Reuters

Фінал в Лізі націй стане для Іспанії та Франції 42-м матчем в історії зустрічей цих збірних. Баланс протистояння команд: 17 перемог на рахунку Іспанії, 15 – у Франції, ще дев'ять зустрічей завершилися нічиєю.

Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом сьогоднішнього матчу Францію: коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама в основний час – 2.60, на нічию – 3.20, на перемогу Іспанії – 2.95.

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12 жовт

21:45

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1.83

3.78

4.72

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10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
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6
16
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