Италия не даст Уэльсу шансов: прогноз комментатора на матч группы А

Подопечные Роберто Манчини уверенно продолжат беспроигрышную серию на Олимпийском стадионе итальянской столицы и вряд ли пропустят гол от Гарета Бейла

Сборная Италии, Лоренцо Инсинье / Фото: Reuters

В воскресенье начинается последний тур группового этапа Евро-2020. У нас уже стартовала онлайн-трансляция Италия – Уэльс. Лидеры квартета А встречаются в Риме. Что же нам подарит игра?

Вот уже и стартует третий тур. Итальянцы, победившие в двух предыдущих матчах – Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0), громко заявили свои претензии на трофей и завоевали немало новых поклонников по всему миру. Это не удивительно, ведь "Скуадра адзурра" не проигрывает уже 29 матчей кряду, победив в последних десяти, во всех – без единого пропущенного гола. Кстати, она уже в плей-офф.

Вероятно, уже сможет помочь команде Марко Верратти, имевший повреждение, но Локателли прекрасно проявил себя и вряд ли будет заменен в стартовом составе.

Напомним, где и когда смотреть матч Италия – Уэльс.

Уэльс в первых двух турах набрал четыре очка, что еще не гарантирует, но существенно приближает команду Пейджа к плей-офф. Сначала она расписала мировую со Швейцарией (1:1), затем обыграла Турцию (2:0), а Гарет Бэйл снова сияет на поле.

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В истории противостояний этих команд никогда не случалось ничьих: две победы британцев и семь – итальянцев. В этот раз команда Манчини – также очевидный фаворит, хотя ей предстоит справиться с весьма специфическим и неплохо организованным соперником, что для "Скуадра адзурры" будет новым вызовом. Жду победу Италии и снова без пропущенного гола – 1:0 или 2:0, то есть ТМ 2,5.

Тем временем Малиновский возглавил необычный рейтинг на Евро-2020.

Букмекеры FAVBET считают Италию явным фаворитом: коэффициент на ее победу – 1.56, на ничью – 3.80, на успех Уэльса – 8.00.

Смотрите, как итальянцы разобрались со швейцарцами: