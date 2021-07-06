Италия – Испания: где и когда смотреть первый полуфинал Евро-2020

Италия и Испания сегодня встретятся в полуфинале Евро-2020. Поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете. Список всех трансляций матча на Уэмбли 6 июля

Сборная Италии накануне полуфинала / Фото: Reuters

Сегодня в первом полуфинале Евро-2020 на "Уэмбли" в Лондоне сборная Италии встретится с Испанией. Встреча в Британии начнется в 22:00 по Киеву. Онлайн Италия – Испания доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями, яркими фото и видео.

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В прямом эфире полуфинал Евро-2020 Италия – Испания во вторник, 6 июля, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Италия имеет опыт побед в овертайме / Фото: Reuters

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Напомним, что на Евро-2012 Испании разгромила Италию 4:0 в киевском финале, но с тех пор в испанской команде явно не хватает баланса. Итальянцы же одолели Испанию 2:0 в 1/8 финала Евро-2016, и перед сегодняшним матчем на "Уэмбли" их победная серия составляет 13 встреч, а беспроигрышная – 32 поединка!

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