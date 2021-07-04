Это шедевр! История Евро-2020 на туалетной бумаге – есть даже Украина

В Германии художник изобразил главные события чемпионата Европы на рулоне туалетной бумаги. Он начал с матчей группового этапа и дошел до четвертьфинала

Все события Евро-2020 на рулоне туалетной бумаге / Фото: REUTERS

Немецкий художник Себастиан Клюр нарисовал главные события Евро-2020 на рулоне туалетной бумаги. На первом видео он изобразил перипетии группового этапа, а вторая часть рулона ушел уже на стадию плей-офф.

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На необычном полотне нашлось места и сборной Украины. Победу над Швецией в 1/8 финала автор проиллюстрировал кадром, на котором Александр Зинченко радуется первому голу в ворота шведов.

Напомним, что Украина заработала меньше всех среди участников четвертьфинала Евро. Украинская сборная на Евро-2020 одержала всего две победы: одну в группе и одну в плей-офф над Швецией. Тем не менее это принесло нашей команде 16 миллионов призовых.

А еще мы давали новые котировки на победителя Евро-2020. Аналитики списывают Данию. Главными фаворитами чемпионата считают британцев, которые еще не выигрывали трофей, и неудержимую на турнире Италию.