Историческое достижение: украинские парабиатлонисты лучшие в Пекине

/ Фото: Reuters

8 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей – сборная Украины по парабиатлону не оставила шансов соперникам на Паралимпийских играх 2022. Украинские спортсмены стали лучшими в этом виде спорта на соревнованиях в Пекине, несколько раз даже оставив за собой весь подиум.

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22 награды на биатлонной трассе – это лучший результат в истории сборной Украины.

Ирина Буй, Александра Кононова и Людмила Ляшенко – медалисты Паралимпиады-2022 в Пекине / Фото: Reuters

Всего на Паралимпийских Играх этого года, Украина уже завоевала 25 наград, из которых 9 золотых. И за два дня до закрытия Игр в Пекине наша страна находится на второй строчке общего зачета.

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/ Фото: Скриншот https://www.paralympic.org/

Церемония закрытия Паралимпийских игр 2022 пройдет в это воскресенье, а украинцы уже установили историческое достижение,завоевав рекордное количество побед на подобных соревнованиях.