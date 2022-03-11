Історичне досягнення: українські парабіатлоністи найкращі у Пекіні

/ Фото: Reuters

8 золотих, 9 срібних та 5 бронзових медалей – збірна України з парабіатлону не залишила шансів суперникам на Паралімпійських іграх 2022 року. Українські спортсмени стали найкращими у цьому виді спорту на змаганнях у Пекіні, кілька разів навіть залишивши за собою весь подіум .

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22 нагороди на біатлонній трасі – це найкращий результат в історії збірної України.

Ірина Буй, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко – медалісти Паралімпіади-2022 у Пекіні / Фото: Reuters

Усього на Паралімпійських Іграх цього року Україна вже здобула 25 нагород, з яких 9 золотих . І за два дні до закриття Ігор у Пекіні наша країна знаходиться на другому рядку загального заліку .

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/ Фото: Скриншот https://www.paralympic.org/

Церемонія закриття Паралімпійських ігор 2022 пройде цієї неділі, а українці вже встановили історичне досягнення, здобувши рекордну кількість перемог на подібних змаганнях.