Исторические бутсы Месси продали за 125 тысяч фунтов

В декабре Лионель Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб, бутсы с того матча продали на акционе Christie’s за 125 тысяч фунтов

На аукционе Christie’s продали бутсы аргентинского форварда Лионеля Месси, в которых он забил 644-й гол за карьеру в Барселоне и побил рекорд бразильца Пеле по голам за одну команду.

Пеле и Месси. Фото – Instagram.com/pele

Бутсы на аукционе приобрели за 125 тысяч фунтов. Выручка от продажи будет направлена больнице университета Vall d’Hebron в Барселоне.

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Ранее мы писали, что Месси согласился пойти на компромисс по зарплате. Лионель готов на понижение оклада на 50 процентов, но с одним условием.

Освободившиеся деньги должны быть потрачены на усиление состава Барсы, чтобы она была в состоянии бороться за выигрыш Лиги чемпионов. Месси рассчитывает продлить контракт с Барселоной на два года, что позволит ему выступать на высшем уровне до ЧМ-2022 в Катаре, который он очень хотел бы выиграть.

А после этого Лионель намерен перебраться в Североамериканскую лигу MLS, в клуб Дэвида Бекхэма Интер (Майами).