Испания – Швеция: где и когда смотреть матч группы Е на Евро-2020 в понедельник

Фавориты группы сыграют на своем поле в Севилье 14 июня против неуступчивых скандинавов. Смотрите список всех трансляций на ТВ и в интернете

Сборная Швеции против Испании Фото/svenskfotboll.se

Сборные Испании и Швеции, которые вышли на Евро-2020 из одной отборочной группы, теперь встречаются и на чемпионате Европы в рамках квартета Е. Благодаря тому, что поединок пройдет в Севилье, у "красно-желтых" есть преимущество своего поля. Начало матча – в 22:00. Мультимедийный онлайн Испания – Швеция доступен на нашем сайте.

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В прямом эфире поединок в Севилье, начиная с 22:00, покажет телеканал "Украина", а также каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Шведское издание Göteborgs-Posten опубликовало свой рецепт успешного результата для "Трех корон" в матче с Испанией. В нем всего пять "ингредиентов":

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Во втором поединке этой группы сыграют Польша и Словакия. Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00. Онлайн-трансляция Польша – Словакия пройдет на нашем сайте со всеми интересными подробностями.