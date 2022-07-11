Испания и Португалия назвали города для заявки на ЧМ-2030

Стадионы в Барселоне и Лиссабоне, которые могут принять ЧМ-2030 / Фото: Коллаж: Сегодня

Испания и Португалия намереваются подать общую заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Матчи должны пройти на 14 стадионах в двух странах.

Примечательно, что Испания является основной страной – там игры пройдут на 11 аренах.

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Города-кандидаты на ЧМ-2030

Испания

Мадрид

Барселона

Севилья

Малага

Бильбао

Ла-Корунья

Хихон

Валенсия

Сарагоса

Лас-Пальмас

Мурсия

Сан-Себастьян

Португалия

Лиссабон

Порту

Португальцы хотят использовать два стадиона в столице и один в Порту. У Испании Мадрид и Барселона предлагают по два стадиона, так что стране еще предстоит выбрать те самые 11 из большего числа кандидатов.

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Кто еще претендует на ЧМ-2030

Через восемь лет мундиаль готовы организовать Италия вместе с Саудовской Аравией.

После получения женского мундиаля и Олимпийских игр Австралия готова замахнуться на организацию мужского чемпионата мира по футболу.

ЧМ по футболу хотят провести в Израиле и Палестине. Такую идею озвучил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Чили, Аргентина, Уругвай и Парагвай хотят организовать юбилейный мундиаль.

Сербия, Болгария, Румыния и Греция подадут общую заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Южная Корея предложит КНДР, Китаю и Японии провести вместе ЧМ-2030.

Великобритания планирует принять чемпионат мира по футболу 2030 года. Британцы хотят проводить матчи на территории всех ассоциаций.